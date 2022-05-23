تعليم دمياط يحصد مراكز أولى بمسابقة مهرجان أعياد الطفولة على مستوى الجمهورية.

دمياط معتز الشربينى

هنأ الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة مهرجان أعياد الطفولة، على مستوى الجمهورية التابعة لتوجيه عام التربية المسرحية.

وحصد كل من التلميذ يوسف أحمد كسيبة، من روضة المستقبل الرسمية بالزرقا علي المركز الثالث جمهوري والتلميذة حنين نصر القوشة مدرسة الشهيد السلاموني بدمياط علي المركز الثالث جمهوري، والتلاميذ جنى علي السلاموني وبراء زكريا شبكة وآدم أمجد عبد الحميد وتاليا محمد عبد ربه ومحمد وائل العفيفي من مدرسة الشربيني الخاصة برأس البر إدارة عزبة البرج التعليمية، علي المركز الثالث جمهوري والطالبات سمر فوزي، ومريم احمد مكرم، ونور الدين خليل من مدرسة الفجر الخاصة بإدارة كفر البطيخ علي المركز الثالث جمهوري.

كما هنأ وكيل الوزارة يحيي توما مدير عام الخدمات، وإيناس البراوي موجه أول التربية المسرحية علي تحقيق تلك المراكز لتعليم دمياط، معربا عن شكره وتقديره لجميع الطلاب المشاركين والمشرفين وكل مع عمل تحقيق تلك النتائج المشرفة.