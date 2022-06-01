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غرام التماسيح ودموعهم.. قصص النوبيين مع وحوش النيل فى حكايات سفر

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:04 م
غرام التماسيح ودموعهم.. قصص النوبيين مع وحوش النيل فى حكايات سفر حكايات سفر- هناء أبو العز- تربية التماسيح
كتب: عبد الله صلاح

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على ضفاف نهر النيل، فى أقصى جنوب مصر، يمكنك مشاهدة التماسيح داخل منازل المصريين وتحديدًا بالقرية النوبية في غرب سهيل بأسوان، حيث تعتبر من العادات القديمة لديهم، كما أنه يمثل رمزا للتفائل.
 
وفى برنامج حكايات سفر، تسلط الزميلة هناء أبو العز، الضوء على أغرب عادات أهل النوبة، وهى تربية التمايسح في منازلهم، حيث تستطيع أن تجدها في البيوت النوبية داخل قفص حديدى، بالإضافة إلى حمل الأهالى التماسيح الصغيرة على أجسادهم، واستخدامهم في الحدائق العامة للالتقاط الصور بجوارها.
 
وقالت الحاجة لوزة إحدى سيدات القرية النوبية، إن تربية التماسيح عادة قديمة لأهل النوبة، حيث يحصلون عليها بعد الصيد من بحيرة ناصر، حيث تكثر التماسيح، وتربى في سن مبكرة في القرى، لأنهم يتفائلون بها، ويعتبرونها رمزًا لجلب الخير في القرية والمنزل.
 
 كما يربون التماسيح، باعتبارها أصبحت  طريقة لجذب السائحين الذين يحبون رؤية التماسيح داخل منازل أهل النوبة ، حيث يتم وضعهم في أقفاص حديدية أو خرسانية ، تحت أشعة الشمس التي تناسب حياة التماسيح ذات الدم الساخن.
 
برنامج حكايات سفر إعداد وتقديم هناء أبو العز، إعداد حلقات أسوان عبد الله صلاح، تصوير محمد عبد المنعم القط،  مونتاج رغدة هشام، مديرة الإنتاج  سناء حسين

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