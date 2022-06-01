طلاب الأول والثانى الثانوى يؤدون امتحان الفرصة البديلة فى الرياضيات والكيمياء

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام أداء امتحان الفرصة البديلة فى مواد الرياضيات واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق لأولى ثانوى، و اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء وعلم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثاني الثانوي العام ورقيا فى المدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات تعقد ورقيا فى المدارس بلجان مؤمنة، وتكون الأسئلة اختيار من متعدد فقط، على أن يحصل الطلاب على راحة 15 دقيقة بين كل امتحان وأخرـ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وأيضا مكافحة الغش داخل اللجان.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات عقد امتحان الفرصة البديلة والدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، حرصا على تنظيم أعمال الامتحانات بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة عربى ولغات ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفئات التى لها الحق فى أداء امتحان الفرصة البديلة، تشمل الطلاب الذى أدى الامتحان فى مادة أو أكثر فى الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتى تمثل 30% من درجة الامتحان، وواجهتهم أى مشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكترونى والذى يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة، أثناء عقد الامتحان الأصلى والذى عقد فى الفترة من 11 حتى 26 مايو الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أنه يسمح للطلاب الذى لم يتمكن من أداء أى من الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضى أو قهرى وتم قبول هذا العذر من مدير المدرسة قبل أداء الامتحان الأًصلى، بدخول امتحان الفرصة البديلة، موضحة أنه تقدر أسئلة الامتحان بنسبة 100% من الدرجة الكلية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الفئات المعفاة من دخول امتحان الفرصة البديلة، مشيرة إلى أن الطلاب الذين سجلوا محاضر إثبات حالة بتعرضهم لمشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكترونى فى مادة أو أكثر فهم فى حكم الاجتياز ولا يلزمهم دخول امتحان الفرصة البديلة ويمكن للطالب معرفة مدى أحقيته فى دخول امتحان الفرصة البديلة من عدمه من خلال لجنة السير والتطبيق الإلكترونى المخصص لذلك.