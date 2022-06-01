ضبط 73 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1926) قضية تموينية متنوعة بينها (3) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (25,450 طن "دقيق - مكرونة") (392) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت ( 45,306 طن "زيت – مكرونة – أرز- سكر- دقيق – أعلاف - منظفات" -691 عبوة سجائر) .

وكذا (620) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق مدعم"تصرف" – 101 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 89 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 8 قضايا البيع بأزيد من السعر - 50قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 13 قضية توقف عن الإنتاج – 346 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (4,050 طن دقيق بلدى مدعم – 17315 رغيف بلدى) وكذا (20) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (طن أسمدة مدعمة – 109276 لتر "سولار- بنزين" – 350 إسطوانات بوتاجاز)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (75,806 طن – 691 عبوة سجائر – 109276 لتر "سولار، بنزين"– 350 إسطوانة بوتاجاز - 17315رغيف) كان أبرزها ضبط (15 طن خل طعام) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط ( 10,2 طن "سكر حر – أرز أبيض- مكرونة – دقيق أبيض -فول") عدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق أسفرت الجهود عن ضبط عدد (23) قضية بمضبوطات بلغت (657 قطعة "87 قطعة صوتية – 238 قطعة ضوئية – 332 ملصق")، وضبط (6955 قطعة مستلزمات طبية "أطراف صناعية – مساعدات حركة") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (3,62 طن "لحوم مُجمدة – مفروم لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (3,27 طن "مقطعات دواجن – مصنعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة .

ونجحت الجهود في ضبط (13,5 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية ، وضبط (13,6 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض) بدون مستندات غير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى صلاحيتها للإستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة البحيرة .

وأثمرت الجهود عن ضبط (6,5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية، وضبط (6,25 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (10) قضايا بمضبوطات بلغت (73,490 طن أقماح محلية) – (7 مخازن) أبرزها ضبط (12,5 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد لموسم الحصاد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية ، وضبط (11,25 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد لموسم الحصاد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (7,940 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد لموسم الحصاد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب) بمحافظة الجيزة.