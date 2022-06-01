ضبط عاطلين لقيامهما بغسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة" منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية إتجاه عاطلين يقيمان بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وجمعهما مبالغ مالية من التجارة الغير مشروعة وغسلها بهدف إدخالها فى دائرة الإقتصاد المشروع وقدرت المبالغ بحوالى 5 ملايين جنيه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد صلاح أبوسحلى مدير الغدارة العامة لمباحث الاموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من عزت ع ص ع 40 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز والسابق إتهامه في قضية " مخدرات " وفوزي ع ص ع 38 سنة عاطل ويقيم بذات الناحية والسابق إتهامه في قضية مخدرات " وذلك لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة حيث أرتكبا العديد من أفعال الغسل علي تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الإقتصادي والقانوني فأودعا جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصري وأجريا عليها عمليات سحب وإيداع وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث توصلت الجهود إلى قيام المتهمين في تروج الأموال الغير مشروعة من تجارة المخدرات في مجال الأنشطة التجارية من خلال "مشروع لتسمين الماشية دائرة مركز جرجا وفي مجال الأراضي الزراعية، حيث تم شراء مزرعة موالح مساحتها 1 فدان و 10 قيراط دائرة مركز جرجا وفي مجال العقارات تم شراء عقار مساحته 400 متر مكون من ثلاثة طوابق كائن دائرة مركز جرجا".

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحري عنهما بمبلغ "5.000.000 " خمسة مليون جنيهاً تقريباً تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.