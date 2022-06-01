شاهد قطار أبو قير بالإسكندرية بعد الموافقة على تطويره بـ600 ألف يورو.. لايف

الإسكندرية - أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من خط قطار ابو قير بعد موافقه مجلس الوزراء على تطويره وتحويله إلى مترو بأنظمة تحكم إلكترونية حديثة وتطوير مساراته، بـ600 ألف يورو.

كان قد وافق مجلس الوزراء على تمويل تطوير خط قطار أبوقير بالاسكندرية، والبدء فى المشروع خلال الأشهر القادمة .

ويستغرق المشروع فى تنفيذه نحو عامين فى التنفيذ ويشمل مرحلتين المرحلة الأولى تشكل التكوير بمحطات الإسكندرية وإضافة محطات جديدة وتطوير السكه الحديد بينما المرحلة الثانية تربط بين الإسكندرية وبرج العرب مرورا بالمناطق السكنية العجمى وبشاىر الخير غربا .

يذكر أن قطار ابو قير من أهم وسائل المواصلات بالإسكندرية ينقل يوميا عدد كبير من المواطنين من محطة مصر بوسط المدينة حتى شمال شرق المحافظة بمنطقة أبوقير .