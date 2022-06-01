شاهد عيان يكشف كواليس مقتل صاحب محل على يد زوج ابنته فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

كشف شاهد عيان فى حادث مقتل صاحب محل دواجن، بإحدى قرى أبو النمرس فى الجيزة، كواليس الجريمة، فذكر أن المجنى عليه يمتلك محل مجاور له، وحضر زوج ابنته المتهم، إلى المحل لمقابلته، للحديث حول الخلافات الأسرية الخاصة بالمتهم وزوجته، لرغبتها فى الطلاق، وإقامتها قضية ضده، وصدور حكم قضائي لصالحها.

أضاف شاهد العيان أن المجنى عليه حاول التحفظ على المتهم لإبلاغ رجال المباحث، لتنفيذ الحكم القضائي ضده، مما دفع المتهم لإشهار مطواة وسدد طعنات للمجني عليه، وفر هاربا.

وذكر شاهد العيان أنه نقل المجني عليه إلى المستشفى بواسطة توك توك في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

من جانبه، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، أمام رجال المباحث أنه أنهى حياة الضحية، نتيجة خلافات أسرية، حيث أكد أنه لم يخطط لتنفيذ الجريمة، وأن الخلاف بينهما تطور لمشاجرة، مما دفعه لطعنه بسكين.

وشرح المتهم لرجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، وأرشد عن السكين المستخدم فى الحادث، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوجة المجنى عليه، بالإضافة إلى أقوال زوجة المتهم، وتم توجيه اتهام له بقتل الضحية، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على تاجر لاتهامه بقتل حماه، بسبب خلافات عائلية بمنطقة أبو النمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص داخل مسكنه، بإحدى قرى أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مقتل صاحب محل على يد زوج ابنته، نتيجة خلافات عائلية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.