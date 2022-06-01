وأشارت الخارجية الكورية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الأربعاء، إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى إجراء حوار اقتصادي بين نواب الوزيرين في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنهما سيبحثان سبل كيفية وضع قواعد اقتصادية جديدة للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF).

يذكر أن IPEF الذي تم إطلاقه بقيادة الولايات المتحدة أثناء الرحلة الآسيوية للرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي يسعى لتحسين مرونة سلاسل التوريد ووضع قواعد للاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وإزالة الكربون وغيرها، ويتكون IPEF من 13 عضوا بما فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان وغيرها.