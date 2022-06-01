سارة زنون الأولى على الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد تكشف عن سر تفوقها.. فيديو

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر لقاء خاصاً مع الطالبة الأولى على محافظة الوادى الجديد فى الشهادة الاعدادية وهى الطالبة سارة محمد زنون أحمد بإحدى مدارس اللغات بالخارجة، والتى حصلت على الدرجات النهائية من مجموع 280 درجة وتبعها 5 طالبات بنفس المجموع مكرر، حيث قدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد التهنئة لها فى اتصال هاتفى ظهر اليوم فور إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.



وقالت الطالبة سارة محمد زنون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها كانت تضع هدفاً محدداً نصب عينيها وهو الحصول على المركز الأول على مستوى المحافظة، وأن تحصل على الدرجات النهائية، وهو ما تحقق بالفعل نتيجة الإصرار على الهدف والدعم المتواصل من والديها ومدرسيها، حيث أخذت على عاتقها أن تلتزم فى مواعيد الاستذكار وتنظيم وقتها طول أيام الدراسة، وكذلك ممارسة الرياضة التى تحبها وهى كرة الطائرة.

وأضافت سارة، أن أهم مقومات النجاح وتحقيق الهدف هو تنظيم الوقت وترتيب الأولويات وعدم التوتر والتعامل مع الشهادة الإعدادية على أنها سنة دراسية شأن أى سنة عادية، دون النظر لكونها شهادة ولها تعامل خاص وهو ما يصيب الطلاب بالتوتر وفقدان التركيز، مؤكدة أنها تطمح فى دخول كلية الطب.

ومن جانبها قالت والدة سارة، إن نجلتها منذ سن الحضانة وهى ملتزمة وتحرص على تنظيم وقتها وتجتهد دون أن يطلبوا منها أن تذاكر فهى تعرف ما ستفعله وتقوم بأداء المطلوب منها على أكمل وجه ولا تنتظر التوجيه فى استذكار الدروس، مؤكدة أن سارة متعاونة مع الجميع وتساعدها فى الأعمال المنزلية فى وقت الفراغ.

وقال والد سارة، إن ابنته متفوقة منذ دخولها المدرسة ولا تتوانى فى الاجتهاد فى المذاكرة وتحصيل الدروس، وهو ما ساعدها على تحقيق التفوق، مشيراً إلى أن الدور الذى قامت به المدرسة والمدرسون كان داعما لنجلته فى تحقيق هذا المركز بتوفيق من الله.