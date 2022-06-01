اليوم السابع
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تعليم الوادى الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما

الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:32 م
تعليم الوادى الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن الدكتور  جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التظلّم من نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 - 2022م.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن ولى الأمر الراغب فى تقديم التظلم عليه التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومى (لولى الأمر) وذلك لمدة 15 يوما.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 4577 طالبا وطالبة نجح منهم 4254 طالبا وتغيب 10 طلاب

وبلغ عدد الطلاب الأوائل 15 طالبا وطالبة حصل منهم 6 طلاب على نسبة 100%.


نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الوادي الجديد

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الوادي الجديد 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الوادي الجديد 2021

نتيجه الشهاده الإعداديه محافظه الوادي الجديد

نتيجه اعداديه الوادي الجديد

الشهادة الإعدادية

مديرية التربية والتعليم الوادي الجديد

نتيجة الشهادة الإعدادية الوادي الجديد

محافظة الوادي الجدي


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