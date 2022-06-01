تعليم الوادى الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التظلّم من نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 - 2022م.
وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن ولى الأمر الراغب فى تقديم التظلم عليه التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومى (لولى الأمر) وذلك لمدة 15 يوما.
وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 4577 طالبا وطالبة نجح منهم 4254 طالبا وتغيب 10 طلاب.
وبلغ عدد الطلاب الأوائل 15 طالبا وطالبة حصل منهم 6 طلاب على نسبة 100%.
تعليم الوادى الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوماالأربعاء، 01 يونيو 2022 04:32 م
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التظلّم من نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 - 2022م.
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