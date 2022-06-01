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روسيا: مسلحون أوكرانيون يتعمدون إطلاق النار أثناء تواجدهم في المناطق السكنية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:19 م
روسيا: مسلحون أوكرانيون يتعمدون إطلاق النار أثناء تواجدهم في المناطق السكنية الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن مسلحين أوكرانيين يتعمدون إطلاق النار على الجيش الروسي أثناء تواجدهم في المناطق السكنية، ويدفعونه للرد على النيران من أجل اتهامه بقتل المدنيين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إن المسلحين الأوكرانيون يعلمون أن المدنيين سيصبحون ضحايا نتيجة لهذه الأعمال الإجرامية، يقومون عن عمد بإطلاق النار على القوات المسلحة الروسية من المناطق السكنية، ويدفعونهم للرد على النيران، من أجل تحميل الجيش الروسي المسؤولية عن الخسائر المدنية المحتملة في وقت لاحق.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أن وحدات الدفاع الإقليمي قامت بتحويل مدرسة أوديسا إلى مستودع أسلحة، وتم حفر خنادق في مبنى السكن الطلابي ومدرسة. وإنشاء تحصينات رغم وجود مدنيين هناك، لافتا إلى أنه في نيكولاييف، قام مقاتلو الجماعات المسلحة الأوكرانية بتحويل مدارس إلى ثكنات ومواقع لإطلاق الصواريخ.

 

 

 


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