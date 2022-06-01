روسيا: شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تزيد من مخاطر صدام مباشر بين موسكو وواشنطن

كتب سمير حسنى

قالت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء، نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي يفجيني إيفانوف، قوله، إن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا تزيد من مخاطر صدام مباشر بين موسكو وواشنطن.

فى وقت سابق، وافقت أكثر من 40 دولة اجتمعت في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا على توسيع إمدادات الأسلحة في أوكرانيا.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، عن نقل 50 مدفع "جيبارد" ذاتية الدفع المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، يمثل الاجتماع في "رامشتاين" بداية عمل مجموعة الاتصال، التي ستقوم بتنسيق الإجراءات الخاصة بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا من خلال اجتماعات شهرية.

وقد وعدت الدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، بمواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وصرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأن الولايات المتحدة "ستزلزل السماء والأرض" لمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

ورحب أوستن ببيان الحكومة الألمانية بشأن نيتها تزويد أوكرانيا بمدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات، وبعد الاجتماع قال أوستن إن ألمانيا "صديق وحليف عظيم" للولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا له، فإن 50 مدفع "جيوبارد" تعد "خطوة مهمة" من شأنها تعزيز الإمكانات الدفاعية لأوكرانيا.