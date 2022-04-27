اليوم السابع
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الدول الغربية توافق على توسيع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:32 ص
الدول الغربية توافق على توسيع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن
وكالات

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وافقت أكثر من 40 دولة اجتمعت في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا على توسيع إمدادات الأسلحة في أوكرانيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، عن نقل 50 مدفع "جيبارد" ذاتية الدفع المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، يمثل الاجتماع في "رامشتاين" بداية عمل مجموعة الاتصال، التي ستقوم بتنسيق الإجراءات الخاصة بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا من خلال اجتماعات شهرية.

وقد وعدت الدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، بمواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وصرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأن الولايات المتحدة "ستزلزل السماء والأرض" لمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

ورحب أوستن ببيان الحكومة الألمانية بشأن نيتها تزويد أوكرانيا بمدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات، وبعد الاجتماع قال أوستن إن ألمانيا "صديق وحليف عظيم" للولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا له، فإن 50 مدفع "جيوبارد" تعد "خطوة مهمة" من شأنها تعزيز الإمكانات الدفاعية لأوكرانيا.

وتابع أوستن أن "العالم مصدوم" من تصرفات روسيا، وأن أكثر من 30 دولة من الحلفاء والشركاء، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، قد قدموا فعليا أكثر من 5 مليارات دولار من المعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها أكثر تصميما من أي وقت مضى لدعم أوكرانيا في مواجهة التهديد الروسي، حيث أظهر الاجتماع بوضوح أن الأسابيع المقبلة لها "أهمية كبيرة بالنسبة لأوكرانيا".

 


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