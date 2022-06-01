اليوم السابع
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روسيا تحذر العالم: العقوبات غير القانونية تدفع نحو أزمة غذاء محتملة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:37 م
روسيا تحذر العالم: العقوبات غير القانونية تدفع نحو أزمة غذاء محتملة المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
وكالات

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن العالم على وشك أزمة غذاء محتملة بسبب العقوبات غير القانونية على روسيا وتصرفات كييف.


وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "من المحتمل أننا على وشك أزمة غذاء عميقة جدًا، مرتبطة بفرض عقوبات غير قانونية تماما على روسيا، أحد الموردين الرئيسيين في العالم، ومرتبطة أيضا بإجراءات السلطات الأوكرانية، التي قامت بوضع ألغام أمام موانئ البحر الأسود، ولذلك لا يتم شحن القمح من هناك"، مؤكدا أن بلاده لا تمنع شحن الحبوب بأي شكل من الأشكال.


وأضاف بيسكوف: "أن روسيا على استعداد للمساعدة في مرافقة السفن المحملة بالحبوب إلى المياه الدولية، ولا توجد عوائق من قبل الجانب الروسي هنا".
وأوضح أن الجانب التركي وبلدان أخرى والأمين العام للأمم المتحدة تلقوا شرحًا تفصيليًا مباشرًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لا تضع أي عراقيل أمام شحن القمح من أوكرانيا.


وتابع بيسكوف: "إذا كانت أوكرانيا تهتم بالانتقال لتطهير الموانئ من الألغام وتوفير الظروف الملائمة للملاحة البحرية الآمنة، فإن روسيا ستكون مستعدة للمساعدة في مرافقة السفن المحملة بالحبوب إلى المياه الدولية". وكان وزير الزراعة الروسي، قد قال في وقت سابق:" إن صادرات روسيا من الحبوب خلال العام الزراعي المقبل (من 1 يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023) قد تصل إلى 50 مليون طن".


كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي أن بلاده ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تقدم مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الغذائي وتتصرف بمسؤولية كبيرة.


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