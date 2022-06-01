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روسيا: العملية العسكرية فى أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافها

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:58 م
روسيا: العملية العسكرية فى أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافها مدفيديف
كتب أحمد عرفة

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميتري مدفيديف، أن العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، أن العملية الخاصة مستمرة ونحن نتفهم أنها ستستمر حتى يتم تحقيق جميع أهدافها وهى الأهداف التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا فلاديمير بوتين.

 

وفى وقت سابق، أعلن مسؤول روسي اليوم الأربعاء، أن أعداد اللاجئين القادمين من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس إلى روسيا اقترب من 1.6 مليون شخص.

 

وقال مصدر في إنفاذ القانون "رفض الكشف عن هويته" لوكالة أنباء (تاس)،"وفقا لآخر التقارير، اقترب عدد اللاجئين من 1.6 مليون شخص من بينهم 260 ألف طفل"، مضيفا أن معظم الأشخاص وصلوا من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.

 

وأضاف أن أكثر من 33 ألف شخص من بينهم 11 ألف طفلا يقيمون في 66 مركز إقامة مؤقت في روسيا.

 

ولفت إلى أنه تم منح نحو 2.736 مليار روبل أي ما يعادل 43.455 مليون دولار أمريكي لأولئك اللاجئين الذين تقدموا بطلبات لمرة واحدة عند وصولهم إلى روسيا.


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