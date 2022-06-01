اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:47 م
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رفع وإزالة 22 محضر إشغال طريق ومصادرة 170 من المضبوطات خلال حملة بأسوان

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:47 م
رفع وإزالة 22 محضر إشغال طريق ومصادرة 170 من المضبوطات خلال حملة بأسوان جانب من الحملة
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات داخل نطاق حى غرب بميدان المحطة والسوق السياحى وشارع أبطال التحرير وتفرعاته.

وأوضح المهندس سيد مدنى، أن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة أكثر من 22 محضر إشغال طريق، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة 170 من المضبوطات المتنوعة، مضيفا أن الحملة تمت بمشاركة قوات شرطة المرافق بإشراف من العميد محمد الجندى، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، فضلاً عن الفنيين والعاملين المدعمين بالأدوات والمعدات الثقيلة بالوحدة المحلية.

يأتى ذلك فى إطار استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن مواصلة سلسلة الحملات الصباحية والمسائية لرفع وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات أولاً بأول بالمناطق والأحياء السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.


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