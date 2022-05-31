حملة لإزالة الإشغالات بحى الصداقة الجديدة بإجمالى 450 حالة بأسوان

أسوان عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة المهندس سيد مدنى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات داخل حى الصداقة الجديدة، وذلك فى إطار إستكمال الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن مواصلة سلسلة الحملات الصباحية والمسائية لإستباب الأمن والأمان لمواجهة ظاهرة الإقامة غير الشرعية لأعداد من الجنسيات الأخرى، بالإضافة إلى رفع وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات أولاً بأول بالمناطق والأحياء السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.

وأوضح المهندس سيد مدنى، بأن الحملة ساهمت فى إخلاء أعداد كبيرة من الجنسيات الأخرى المقيمين بطرق غير مشروعة، بجانب رفع أكثر من 400 حالة إشغال طريق بدون تحرير محضر، وتحرير 50 محضر إشغال، علاوة على ضبط ومصادرة 182 من المضبوطات المتنوعة.

وتابع، بأن الحملة شهدت تحرير 11 محضر جنح للشهادات الصحية وعدم النظافة ، وإعدام 315 كجم لأغذية مخالفة، وإعداد 3 مذكرات للإغلاق الإدارى للمحلات المخالفة، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم إصدار الفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف سيد مدنى أن الحملة تمت بمشاركة شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، بجانب مباحث التموين، ونواب رئيس المدينة، وجهاز حماية المستهلك، ومكتب تفتيش الأغذية بالشئون الصحية، وأيضاً الطب البيطرى، وكذا مكاتب شئون البيئة ورخص المحلات ، فضلاً عن الفنيين والعاملين المدعمين بالأدوات والمعدات الثقيلة بالوحدة المحلية.