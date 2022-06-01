اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رابط التقديم الإلكترونى بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالشرقية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:07 ص
رابط التقديم الإلكترونى بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالشرقية محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن فتح باب التقديم إلكترونياً بمرحلة رياض الأطفال K g 1 بالمدارس الرسمية للغات , والتقديم بمرحلة رياض الأطفال ( عربي) وكذلك الصف الأول الابتدائي بمدارس المحافظة للعام الدراسي 2022 - 2023 م وذلك بدءاً من الغد الأربعاء الموافق 1 /6 /2022 وحتي يوم الخميس الموافق 30 / 6 / 2022 أكد محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.
 
ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن التقدم لمرحلة رياض الأطفال K g 1 بالمدارس الرسمية للغات الكترونيا من خلال ملء استمارة التقدم علي الرابط التالي https://forms.gle/HXsiyBKtWUeuUsGy6، لافتا الي أنه للاطلاع علي القواعد والضوابط المنظمة للقبول بمرحلة رياض الاطفال (بالمدارس الرسمية للغات) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الضغط علي الرابط التالي :
 
http://www.sharkia.gov.eg/DispNews.aspx?ID=4012
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن القواعد والضوابط المنظمة للقبول بمرحلة رياض الأطفال (عربي) للعام الدراسي 2022 / 2023 علي الرابط التالي http://www.sharkia.gov.eg/DispNews.aspx?ID=4000
 
وللاطلاع علي القواعد والضوابط المنظمة للقبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022 / 2023 الضغط علي الرابط التالي http://www.sharkia.gov.eg/DispNews.aspx?ID=4014
 
 
 

الشرقية

تقديم رياض الاطفال بالشرقية

قبول رياض الاطفال بالشرقية

تعليم الشرقية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة