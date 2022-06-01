وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي يهدف فيه كيشيدا إلى التأكيد على الحاجة إلى تنسيق الجهود من أجل التعامل مع العمليات الروسية في أوكرانيا فضلا عما وصفته بـ"زيادة النفوذ الصيني".

وأوضحت الوكالة أنه من المقر أن يلقي رئيس الوزراء الياباني كلمة رئيسية في المنتدى، ويجري محادثات مع رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج.

ومن المقرر أن يعقد المنتدى الأمني ​​السنوي -المعروف باسم حوار شانجريلا - في الفترة من 10 إلى 12 يونيو في سنغافورة ، ويحضره وزراء الدفاع والمسؤولون والخبراء.

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو ، في إفادة صحفية ، إن "رئيس الوزراء سيشرح الجهود المبذولة من أجل تحقيق سياسة" منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة "وسياستنا الخارجية والأمنية".

يذكر أنه في عام 2014 ، ألقى رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي خطابا في حوار شانجريلا.