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رئيس هيئة قناة السويس: انتهاء تنفيذ 1480 حوضا سمكيا بنهاية 2024

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:37 م
رئيس هيئة قناة السويس: انتهاء تنفيذ 1480 حوضا سمكيا بنهاية 2024 الفريق أسامة ربيع
إبراهيم حسان

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع إنشاء 1480 حوض للاستزراع السمكي بقناة السويس، سوف ينتهي بالكامل في نهاية عام 2024، للمساهمة في تحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي من الأسماك في مصر.
 
أضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن تم استزراع مليون ونص زريعة من الأسماك بإجمالي 2 مليون سمكة، مؤكدا: "المستهدف في سبتمبر 2022 نجني ثمار السمك بحوالي 350 طن، وهناك 1500 طن آخرين سيتم جنيهم من الأحواض في الفترة من يوليو 2022 وحتى فبراير 2024".
 
وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن نوعية الأسماك بأحواض قناة السويس عالية الجودة، نظرا لتغير المياه باستمرار، قائلا: "هذه الأحواض السمكية ستحقق استقرار الأسعار وتقليل الفجوة ومواجهة احتكار الأسعار بالنسبة للأسماك".

اسامة ربيع

قناة السويس

احواض سمكية

اخبار التليفزيون

الاستزراع السمكى


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