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رئيس جامعة حلوان يهنئ فريق مسرحية "بنت القمر" بعد حصد المركز الأول بمهرجان "إبداع 10"

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:35 م
رئيس جامعة حلوان يهنئ فريق مسرحية "بنت القمر" بعد حصد المركز الأول بمهرجان "إبداع 10" فريق العرض المسرحي "بنت القمر"
كتب محمد صبحى

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حصل العرض المسرحي "بنت القمر" علي المركز الأول لعروض المسرح المتخصص فى مهرجان "إبداع 10"، وهي المسرحية التي يشارك بها طلاب قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتحت إشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم المسرح. 
 
وهنأ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة الطلاب بالنّجاح وحصولهم علي المركز الأول في مهرجان إبداع، مؤكداً أن النجاح حليف كل الذين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق إنجازات طوال حياتهم، مشيرًا إلي أهمية الفن في المجتمع ودوره في نشر الثقافات، متمنيا للطلاب الإبداع دائماً والتفوق في مسيرة حياتهم.
 
مسرحية "بنت القمر" من تمثيل وبطولة حسام إبراهيم، عبد الرحمن محمد، لبني مجدي، فادي رأفت، أسامة مهنا، أية التركي، عبد الله جمعة، شذا محمد حامد، ويتشكل فريق الإخراج من : دينا سليمان ، فادي رأفت، صوفيا رسمي ، وتأليف وإخراج محمد السوري.
 
وتتناول مسرحية "بنت القمر" شخصية درامية لفتاة في منتصف العشرينيات من عمرها، مصابة بمرض جلدي نادر، تنقلب حياتها رأسًا على عقب، حيث لا يسمح لها الناس بالتعايش، وينتهي بها الأمر في السجن، وتطرح المسرحية هذا التساؤل.. كيف تصبح مذنبة بعد أن كانت ضحية!؟
 
جدير بالذكر أن نفس الفرقة المسرحيه لقسم علوم المسرح فازت بجائزة أحسن عرض مسرحي فى مهرجان الميكرودراما التابع لمعهد ثربانتس الإسبانى العروض المتخصصة، كما حصدت أيضا معظم جوائز المهرجان من تمثيل وإخراج وتأليف وموسيقى. 

مهرجان ابداع

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