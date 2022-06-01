رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام أعمال الامتحانات بكلية الحقوق.. صور

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية رافقه فيها الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات بالكلية للفصل الدراسي الثاني، وأشاد بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات.

كما تابع رئيس جامعة حلوان تنظيم الطلاب داخل اللجان وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، وكذلك التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة ومنع تبادل الأدوات الكتابية، في ظل حرص الجامعة على توفير كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس جامعة حلوان علي أن الامتحانات تعقد في جو من الهدوء والسعي لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية والراحة للطلاب من أجل تأدية الامتحانات في هدوء.

وقال رئيس الجامعة إن هناك جهود كبيرة تقوم بها الجامعة لاستمرار العملية الامتحانية والتدريسية والتعليمية، فالجامعة قامت بإجراء كافة الخطوات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية في الجامعة من تجهيز القاعات والمدرجات الامتحانية بالمستلزمات الضرورية لإجراء الامتحانات وكذلك تحديد رؤساء القاعات والمراقبين في كل كلية لتوفير الأجواء الامتحانية المريحة للطلاب.