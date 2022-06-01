رئيس القيادة الإلكترونية الأمريكية: نفذنا عمليات هجومية ضد روسيا دعما لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس القيادة الإلكترونية الأمريكية، الجنرال بول ناكاسوني، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية نفذت عمليات إلكترونية هجومية ضد روسيا دعما لأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس القيادة الإلكترونية الأمريكية: نفذنا سلسلة من العمليات، هجومية ودفاعية ومعلوماتية، موضحا أن إجراءات وكالات الاستخبارات الأمريكية والعسكريين الأمريكيين كانت قانونية، وتم القيام بها بإشراف مدني على الجيش ووفقا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضح رئيس القيادة الإلكترونية الأمريكية، أن"الأجهزة التي يرأسها لا تستبعد إمكانية شن هجمات إلكترونية روسية ضد الولايات المتحدة وتحافظ على يقظتها"، متابعا: "لهذا السبب نعمل مع مجموعة من الشركاء للمساعدة في منع حدوث ذلك، ليس فقط ضد الولايات المتحدة، ولكن ضد حلفائنا، يعمل خبراء القيادة الإلكترونية الأمريكية في 16 دولة تتبادل معها الولايات المتحدة المعلومات الاستخبارية حول أساليب عمل المتسللين على صلة بروسيا، وإحدى هذه العمليات نُفذت في أوكرانيا لمدة ثلاثة أشهر تقريبا وانتهت في فبراير، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بوقت قصير، وخلال العملية الخاصة، حاولت القوات الروسية تعطيل أنظمة الاتصالات الأوكرانية وتعطيل مواقع الحكومة الأوكرانية".