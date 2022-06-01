رئيس أزهرية الإسكندرية يتفقد مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية أعمال مركز التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وتفقد حجرات التصحيح؛ للاطمئنان على سير العمل، وتابع أعمال الكنترول.
وأكد فى بيان اليوم على سرعة إنهاء كافة أعمال التصحيح، مع مراعاة الدقة والشفافية في كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد؛ حتى يحصل كل طالب على حقه، ورافقه الدكتورة آمال الفقي مدير عام التوجيه الفني، و مصطفي البهي مدير التعليم الابتدائي، وإسماعيل العوامي القائم بأعمال مدير الامتحانات، وعائشة غنيم موجه عام العلوم الشرعية.
رئيس أزهرية الإسكندرية يتفقد مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعداديةالأربعاء، 01 يونيو 2022 03:17 م
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تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية أعمال مركز التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وتفقد حجرات التصحيح؛ للاطمئنان على سير العمل، وتابع أعمال الكنترول.
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