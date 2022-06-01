اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:12 م
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رئيس أزهرية الإسكندرية يتفقد مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:17 م
رئيس أزهرية الإسكندرية يتفقد مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية جانب من الجولة
الاسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية أعمال مركز التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وتفقد  حجرات التصحيح؛ للاطمئنان على سير العمل، وتابع أعمال الكنترول.

وأكد  فى بيان اليوم على سرعة إنهاء كافة أعمال التصحيح، مع مراعاة الدقة والشفافية في كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد؛ حتى يحصل كل طالب على حقه، ورافقه الدكتورة آمال الفقي مدير عام التوجيه الفني، و مصطفي البهي مدير التعليم الابتدائي، وإسماعيل العوامي القائم بأعمال مدير الامتحانات، وعائشة غنيم موجه عام العلوم الشرعية.






 


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