رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم

القليوبية - إبراهيم سالم

أصدر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة، وشملت القرارات تعيين الدكتور علي محمود خليل الأستاذ بقسم المحاسبة كلية التجارة رئيسا لمجلس قسم المحاسبة، وقيام الدكتور أحمد طه عبد الفتاح الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأعمال رئيس مجلس قسم علوم الحاسب، وقيام الدكتور أحمد السيد محمد شهاب الأستاذ المساعد بقسم التغذية والتغذية الإكلينيكية بكلية الطب البيطري بأعمال رئيس مجلس قسم التغذية والتغذية الإكلينيكية.



كما شملت القرارات قيام الدكتورة نبيلة محمود عبد العليم الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البيطري بأعمال رئيس مجلس قسم الطب الشرعي والسموم، وقيام الدكتورة مواهب محمود زكي الأستاذ المساعد بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض بأعمال رئيس مجلس قسم التمريض النفسي والصحة النفسية، وقيام الدكتورة فوزية فاروق كامل الأستاذ المساعد بقسم إدارة التمريض بكلية التمريض بأعمال رئيس مجلس قسم إدارة التمريض.