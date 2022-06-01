رئيس جامعة بنها: إلغاء الإجازات ورفع حالة الطوارئ خلال فترة الامتحانات

واستهل رئيس الجامعة، الجلسة بتقديم الشكر والتقدير للقيادات الأكاديمية، والإدارية، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، والعاملين على كافة المستويات على جهودهم المبذولة خلال الفترات السابقة والعمل على ظهور اسم الجامعة بصورة مشرفة ولائقة خلال جميع الفعاليات التى نظمتها الجامعة مؤخراً.

وأضاف، أن الجامعة شهدت عددًا من الفعاليات بمختلف القطاعات منها : تنظيم أول هاكاثون مصري، على مستوى الدولة، في موضوع المدن الذكية، والإعداد لقمة المناخ التي سوف تترأسها مصر في نوفمبر القادم بشرم الشيخ بمجموعة من الأنشطة والأبحاث المتعلقة "بالتغيرات المناخية والتحديات العالمية"، وكذلك تنظيم المؤتمر السنوي الأول للدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية التي تخدم المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم الحوار المجتمعي الأول لأصحاب رجال الأعمال لمناقشة التحديات التى تواجه الصناعة بمحافظة القليوبية والحلول المُقترحة تماشيًا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستفادة من البحوث العلمية كنوع من أنواع المشاركة بين الجامعة والصناعة، واستضافة الجامعة المجلس الأعلى للجامعات للانعقاد بجلسته رقم 727 بمقر الجامعة بالعبور، وذلك بحضور رؤساء 27 جامعة، بالإضافة الى جامعة الازهر ، هذا بالإضافة إلى الإعداد الجيد لزيارة سفير اليابان بالقاهرة للجامعة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الجميع كانوا على مستوى المسئولية خلال جميع الأحداث والفعاليات التي شهدتها الجامعة، مشيداً بالعمل بروح الفريق والتعاون والتكاتف بين الجميع من أجل الصالح العام ورفع اسم وشان جامعة بنها.

من ناحية أخرى استعرض رئيس الجامعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من حيث تجهيز اللجان والقاعات، والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أنه تقرر إلغاء جميع الإجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل بجدية على انتظامها فى مواعيدها وإعلان النتائج وفقا للمواعيد المقررة.

ووجه رئيس الجامعة، على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وكذلك رفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

كما استعرض المجلس أيضا تعزيز دور الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي كأحد المتطلبات الهامة على مستوى الدولة والعمل على تحفيز الكليات للمشاركة بجدية في ورش العمل والدورات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن فعاليات الجائزة.