دونيتسك: إصابة 6 أشخاص بجراح نتيجة قصف القوات الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

أعلن مقر قوات الدفاع المحلي لجمهورية دونيتسك الشعبية عن إصابة 6 أشخاص بجراح نتيجة قصف القوات الأوكرانية لحي بتروفسكي بمدينة دونيتسك، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مقر قوات الدفاع المحلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 6 أشخاص، فيما كانت الحصيلة الأولية 3 جرحى.

وفى وقت سابق توقع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أن منطقة "خيرسون" وإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" يمكنها الانضمام إلى روسيا بالفعل في يوليو المقبل.

وقال سلوتسكي - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من شهر يوليو القادم، ولكنني أفترض أن الأراضي المحررة ستجري استفتاء إلى حد ما في الوقت نفسه".

وفيما يتعلق بوجود موارد كافية لدى بلاده لضم هذه المناطق، رد سلوتسكي بشكل إيجابي.