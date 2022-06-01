دورة حرفية متقدمة فى مجال "الأركت" لدعم شباب وفتيات الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقامت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة فى محافظة الأقصر، فعاليات دورة تدريبية حرفية متقدمة فى مجال "الأركت"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح محمد رشوان مدير عام المديرية.

وفى هذا الصدد ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة فى محافظة الأقصر، أنه تم تنظيم فعاليات الدورة في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب، وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل، وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب.

وتمت إقامة فعاليات الدورة فى مقر مركز شباب الصعايدة التابع لإدارة شباب الزينية بقيادة محمد فتحى مدير إدارة شباب الزينية، وذلك ضمن خطة الدورات المهنية والحرفية لإدارة المشروعات وتدريب الشباب للعام المالى 2021/2022، وبدعم الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بقيادة الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وإدارة المشروعات وتدريب الشباب، وبحضور جيهان رشوان مدير الإدارة العامة للتدريب، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية.

وفى نفس السياق شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لصقل مشرفي الشعب البرلمانية بمراكز الشباب والإدارات الفرعية، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على رفع كفاءة العاملين والمشرفين.

وفى هذا الصدد نظمت الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، الدورة التدريبية لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، حيث تهدف الدورة إلى إكساب مشرفي البرلمان مهارات حياتية وبرلمانية تساهم في رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية، وذلك لمسايرة خطة التطوير التي تشهدها الدولة في التقدم التكنولوجي، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وعبدالرحيم محمد جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.



دورة حرفية متقدمة فى مجال الأركت لدعم شباب وفتيات الأقصر (1)



دورة حرفية متقدمة فى مجال الأركت لدعم شباب وفتيات الأقصر (2)



دورة حرفية متقدمة فى مجال الأركت لدعم شباب وفتيات الأقصر (3)



دورة حرفية متقدمة فى مجال الأركت لدعم شباب وفتيات الأقصر (4)