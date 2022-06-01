أكد القنصل العام الروسى بمدينة هاربين الصينية فلاديمير أوشيبكوف، اليوم الأربعاء، أن انسحاب الشركات الغربية من روسيا فرصة جيدة للجانب الصينى لتطوير أعماله فى موسكو، وذلك فى ظل تحمل الشركات الروسية والصينية التكاليف المترتبة على العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة على موسكو.
وقال أوشيبكوف ، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن تأثير العقوبات الغربية على التعاون الروسي الصيني عبر الحدود إيجابي، حيث يضطر رواد الأعمال في الصين وروسيا إلى التخلي عن أنماط عملهم المعتادة لتغطية التكاليف الخاصة بمجال التسويات المالية واللوجستية، ولكن هذه التكاليف لم تصبح عقبة أمام التعاون الثنائي".
وأضاف أن الكثيرين في الصين يعتبرون انسحاب الشركات الغربية من السوق الروسية فرصة جيدة لتطوير أعمالهم في السوق الروسية.
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