وقال أوشيبكوف ، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن تأثير العقوبات الغربية على التعاون الروسي الصيني عبر الحدود إيجابي، حيث يضطر رواد الأعمال في الصين وروسيا إلى التخلي عن أنماط عملهم المعتادة لتغطية التكاليف الخاصة بمجال التسويات المالية واللوجستية، ولكن هذه التكاليف لم تصبح عقبة أمام التعاون الثنائي".

وأضاف أن الكثيرين في الصين يعتبرون انسحاب الشركات الغربية من السوق الروسية فرصة جيدة لتطوير أعمالهم في السوق الروسية.