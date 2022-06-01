حياة كريمة بالإسماعيلية.. الكشف على 1950 مواطنا فى قافلة بالقصاصين.. صور

الإسماعيلية- السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بوحدة الخفيج بالقصاصين علي مدار يومين، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار خطة القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستهدفت القافلة خلال اليومين 1950 مواطنا تم الكشف عليهم في 12 تخصصا متنوعا شملت تخصصات "الأطفال والأنف والأذن والجلدية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والأسنان، وعيادة أخري للإعتلال الكلوي وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي" بالإضافة 6 عيادات خارجيه وبالإضافة أيضًا إلي التثقيف الصحي والتوعية بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلي التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما قامت القافله بعمل استبيان واستطلاع لرأي الجمهور وإعداد التقارير الطبية وبيان بحاله المرضى الذين يحتاجون عمليات أو فحوصات اكثر دقه والتسجيل الطبي للتذاكر الخاصه بالمرضى طبقا للاكواد المرضية والعلاج الدوائي.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية لنحو 1000 مواطن خلال اليوم الأول و950 مواطنا خلال اليوم الثاني في جميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.



اقبال على القوافل الطبية



القافلة الطبية المجانية



بعض المستفيدين من القوافل



جانب من القوافل



قوافل حياة كريمة







