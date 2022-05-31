اليوم السابع
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قافلة جامعة طنطا الطبية ببسيون تعالج 1395 حالة وتصرف الدواء بالمجان

الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:19 م
قافلة جامعة طنطا الطبية ببسيون تعالج 1395 حالة وتصرف الدواء بالمجان جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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انطلقت اليوم الثلاثاء، من جامعة طنطا قافلة طبية كبرى إلى قرية مشال مركز بسيون بمحافظة الغربية لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في بيان له أن هناك أولوية بالجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجاً بالغربية، وتنفيذ خطة متكاملة لدعم المنظومة الصحية من خلال إطلاق سلسلة من القوافل الطبية تجوب مراكز وقرى المحافطة طوال العام لخدمة المرضى في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى.

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1395 مواطناً بالمجان من أهالي القرية.

وأشار الدكتور محمد الشبينى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 77 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمخ والأعصاب.

شارك في القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

قافلة طبية

بسيون


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