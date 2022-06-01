حافظ على صحة دماغك.. تناول التوت مرتين في اليوم

كتبت - ميرفت رشاد

ربما تعلم أن الأطعمة التي تتناولها يمكن أن يكون لها تأثير على عقلك بمرور الوقت، يمكن لبعض الأطعمة أن تضعف ذاكرتك بالفعل وتزيد من خطر الإصابة باضطرابات التنكس العصبي، بينما يمكن أن يساعد البعض الآخر في درء التدهور المعرفي، أكدت دراسة جديدة أن تناول التوت البري يمكن أن يساعدك على البقاء حادًا مع تقدمك في العمر، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

في الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Nutrition ، فحص الباحثون مجموعة من 60 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 50-80 لمدة 12 أسبوعًا ، مع استكمال بعض وجباتهم الغذائية بمسحوق التوت البري المجفف بالتجميد، بناءً على التقييمات المعرفية قبل وبعد تلك الأسابيع الـ 12 ، كان لدى أولئك الذين تم إعطاؤهم المسحوق ذاكرة عرضية وعمل عصبي أفضل.

قال مؤلف الدراسة الدكتور ديفيد فوزور ، زميل باحث أول في التغذية الجزيئية في كلية الطب بجامعة إيست أنجليا في نورويتش، إن نتائج هذه الدراسة واعدة ، لا سيما بالنظر إلى أن تدخل التوت البري القصير نسبيًا لمدة 12 أسبوعًا كان قادرًا على إحداث تحسينات كبيرة في الذاكرة والوظيفة العصبية، مشيرا إلى أن التوت البري يمكن أن يكون مفيدًا لعقلك، فإن أفضل تغيير يمكنك إجراؤه لإبقائك حادًا ، فيما يتعلق باختياراتك الغذائية ، هو إلقاء نظرة على نظامك الغذائي بشكل عام.

وأوصت الدراسة بتضمين حصتين من الفاكهة يوميًا في نظامك الغذائي ، وخاصة التوت ، كطريقة لمنع التغيرات المعرفية المرتبطة بالشيخوخة ، ويوصي باتباع نظام مايند الغذائي ، الذي يجمع بين عناصر حمية البحر الأبيض المتوسط ​​وعناصر حمية داش التي تقاوم ارتفاع ضغط الدم.

وأوصت خبيرة التغذية الأمريكية ،جولي أندرو، بالتركيز على إجراء تغيير واحد أو اثنين في النظام الغذائي لدمج المزيد من هذه الأطعمة الصديقة للدماغ، يمكن استبدال حصة من الوجبات الخفيفة المالحة بحفنة من التوت والمكسرات مرة واحدة في الأسبوع ، بالإضافة إلى إضافة بضعة أكواب من السبانخ إلى الدفعة التالية من الحساء، كما يمكن استبدال الخبز المعالج بخبز الحبوب الكاملة وإضافة الأسماك الدهنية إلى نظامك الغذائي وجبة واحدة في الأسبوع.