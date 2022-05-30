اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 04:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

دراسة: تناول التوت الأزرق يمكن أن يقلل من ضغط الدم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب

الإثنين، 30 مايو 2022 03:00 ص
دراسة: تناول التوت الأزرق يمكن أن يقلل من ضغط الدم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب التوت الأزرق و تحسين صحة القلب
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت نتائج بحث جديد أن تناول التوت الأزرق يمكن أن تقلل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية في النساء بعد سن اليأس مع ضغط دم مرتفع.

وفقا للبحث المنشور على موقع " timesnownews"، فأن تناول 22 جرامًا من مسحوق التوت البري المجفف بالتجميد (ما يعادل حوالي كوب واحد من التوت الأزرق الطازج) الممزوج بالماء، والذي تم تناوله يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، أدى إلى تحسين وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية، وتم عرض النتائج في المؤتمر الدولي حول البوليفينول والصحة في لندن.

وقالت سارة أرداني جونسون، من جامعة ولاية كولورادو في الولايات المتحدة: "وجدنا تحسنًا في وظيفة بطانة الأوعية الدموية وهو أمر مهم لصحة الإنسان، حيث أن الخلل البطاني في الأوعية الدموية مرتبط بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين".

وقالت: "وجدنا أيضًا دليلًا على أن التوت الأزرق يحسن وظيفة البطانة من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم".

الإجهاد التأكسدي هو اختلال التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم ويمكن أن يتلف الخلايا والأنسجة، مما يعزز الخلل البطاني وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وأظهرت الأبحاث السابقة أن الأطعمة الغنية بالبوليفينول مثل العنب البري يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي.

أجروا تجربة سريرية عشوائية على 43 امرأة تعاني من نقص هرمون الاستروجين بعد سن اليأس تتراوح أعمارهن بين 45 و 65 عامًا مع ارتفاع في مستوى هرمون الاستروجين وضغط الدم أو المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم.

يستكشف الفريق دور ميكروبيوم الأمعاء في تحديد التأثيرات الوقائية للقلب والأوعية الدموية للتوت الأزرق والبوليفينول، لاحظ الفريق زيادات في مستقلبات الدم التي تنتج عن استقلاب الأنثوسيانين (البوليفينول الموجود في العنب البري الذي يمنحها لونها الأزرق).


التوت الأزرق

الإجهاد التأكسدي

تحسين صحة القلب

الأطعمة الغنية بالبوليفينول

التوت الأزرق وتقليل مخاطر أمراض القلب


الموضوعات المتعلقة

من التوت الأزرق للشيكولاتة الداكنة.. أطعمة تساعد في تخفيف القلق وتحسين المزاج

الأربعاء، 20 أبريل 2022 09:00 ص

لو عايز تتخلص من دهون البطن.. التوت الأزرق يساعدك على الحرق وفقدان الوزن

الأحد، 24 أكتوبر 2021 10:00 م

التوت الأزرق يتسبب في اعتقال 3 فرنسيين ودفع غرامة 45 ألف يورو

الأحد، 15 أغسطس 2021 11:00 م

تناول 150 جرام من التوت الأزرق يومياً يخفض الإصابة بأمراض القلب حوالى 15٪

الخميس، 30 مايو 2019 06:00 م

دراسة حديثة: التوت الأزرق والعنب الأحمر يحتويان على مادة تخفض ضغط الدم

الأحد، 26 مايو 2019 12:04 م

دراسة: التوت الأزرق يحمى من أمراض القلب بنسبة 20%

السبت، 23 فبراير 2019 07:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة