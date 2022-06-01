جوتيريش: حرب أوكرانيا تصرف الانتباه عن أزمة تغير المناخ

كتب أحمد عرفة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الأزمة فى أوكرانيا تصرف الانتباه عن أزمة تغير المناخ، وتؤكد فى الوقت نفسه اعتماد العالم الانتحارى على الوقود الأحفورى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا صرف التركيز عن قضايا أخرى، منها الجهود المبذولة لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية، موضحا أن الأزمة الأوكرانية أثرت على المناخ، لافتا إلى أن الحرب الأوكرانية أظهرت مدى هشاشة العالم في اعتماده على الوقود الأحفورى.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى قرارات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بوقف معظم واردات النفط الروسي، متابعا: نحن بحاجة إلى وضع رهان واضح وهو استثمار ضخم في الطاقة المتجددة، وفهم واضح أن الاعتماد على الوقود الأحفوري أشبه بالانتحار.