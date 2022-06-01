جهاز تنمية المشروعات: 228 مليون جنيه لأكثر من 5 آلاف مشروع أثاث بدمياط

كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن معرض "صنع في دمياط" للأثاث، والذي تم افتتاحه اليوم، يأتي في إطار التعاون الوثيق مع محافظة دمياط، لدعم أصحاب مصانع وورش الأثاث في المحافظة، وذلك تشجيعًا للصناعة الوطنية وللنهوض بإحدى الصناعات الهامة التي تشتهر بها المحافظة، وتحظى منتجاتها بسمعة عالمية طيبة.

وصرحت جامع على هامش افتتاح معرض صنع في دمياط للأثاث، بان القيادة السياسية تدرك جيدا أهمية صناعة الأثاث لمصر بشكل عام ولمحافظة دمياط بشكل خاص، باعتبارها تشكل مصدرا لرزق آلاف العمال وأصحاب الورش والمصانع بهذا القطاع، فضلا عن كونه يمثل قاعدة صناعية عريضة في المحافظة يمكن تصدير منتجاتها للخارج، مشيرة إلى أن تنظيم المعرض بشكل دوري في القاهرة يتيح المزيد من الفرص التسويقية المميزة لسكان ورواد القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، ويلبي احتياجات الجمهور بأسعار تنافسية.

وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات اعتمد على تقديم مختلف أوجه الدعم للأيدي العاملة الماهرة بقطاع الأثاث ماليًا وفنيًا، بدأت برفع الوعي للعاملين بالقطاع من خلال إتاحة مشاركتهم في ورش العمل والندوات التعريفية وعقد دروات تدريبية للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة على أفضل الممارسات في تنمية قطاع الأثاث باستخدام التكنولوجيا على ايدي خبراء دوليين، فضلا عن تنمية مهاراتهم في ممارسة اليات العرض وأساليب الترويج والتسويق الحديثة والتطبيقات الحديثة المستخدمة في التسويق والترويج للمنتجات، كالتصوير الاحترافي للمنتجات وتصميم المواقع الإليكترونية.

وكشفت "جامع" أن جهاز تنمية المشروعات قدم دعمًا تمويليًا لـنحو 5156 مشروع أثاث وموبيليا ومنتجات خشبية في نطاق محافظة دمياط، خلال الفترة من 01/07/2014 حتى 30/04/2022 بإجمالي تمويل حوالي 228 مليون جنيهًا، ساهمت في تعزيز إنتاجية القطاع، ووفرت نحو 16 ألف فرصة عمل جديدة، مشيرة إلى أن المعرض ينعقد في مرحلته الحالية بمشاركة 70 من صناع الأثاث في المحافظة بينهم 56 عارضا تلقوا دعما ماليا أو فنيا من جهاز تنمية المشروعات.

ودعت جامع المواطنين لزيارة المعرض خلال فترة انعقاده على مدار 10 أيام باعتباره فرصة لمشاهدة المنتجات الخشبية والأثاث الدمياطي ذو السمعة العالمية والجودة الفاخرة وذلك بأسعار مناسبة للجميع.

وأشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجودة الأثاث والموييليا في معرض صنع في دمياط معتبرا إقامة المعرض بشكل دوري في القاهره بمثابه فرصه تسويقية للجمهور الكبير المتواجد في القاهرة وكذلك المترددين على العاصمة مؤكدا على التعاون المثمر والوثيق بين جميع جهات الدولة لدعم جميع مجالات القطاع الصناعي والنهوض والتوسع فيه من ناحيه وتلبيه احتياجات السوق المحلي من ناحيه أخرى

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على التعاون البناء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإطلاق المرحلة الثانية من معرض "صنع في دمياط " للأثاث لهذا العام، مؤكدة على نجاح المرحلة الأولى من المعرض والي تمت في شهر مارس الماضي، وما لاقته من استحسان لدى المشاركين من صناع الأثاث والموبيليا والأخشاب من جهة والمواطنين زوار المعرض من جهة أخرى، حيث انعكس ذلك على تحقيق مبيعات بملايين الجنيهات.

وأوضحت عوض أن المعرض يستهدف استكمال الخطة التي بدأتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع وتطويره بما يتناسب مع احتياجات السوق المصري والعالمي إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مشيرة إلى أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام 2016، كما نوهت إلى أن هذا العام سيشهد إطلاق نسختين آخرتين في شهر ديسمبر المقبل.

وفي سياق متصل، تشارك أمازون مصر في معرض صنع في دمياط، في إطار الشراكة بين الجهاز ومنصة التجارة الإليكترونية الكبرى لإتاحة الفرصة لمقابلة أصحاب مشروعات الأثاث وتصويرها تصويرا احترافيا لعرضها على المنصة بما يفتح لهم آفاق تسويقية جديدة في الداخل والخارج.

واعتبر عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر بأن مشاركة أمازون في معرض صنع في دمياط فرصة كبيرة من أجل الشراكة مع مصنعي الأثاث في دمياط من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات مما يتيح زيادة كبيرة في المعروضات لعملاء أمازون و كذلك إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال لعرض منتجاتهم لعملاء أمازون مما يساهم في تنمية أعمالهم.