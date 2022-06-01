جامعة المنصورة تستقبل على جمعة لرئاسة لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب

الدقهلية - مرام محمد

استقبل الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، الدكتور على جمعة أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء ومفتى جمهورية مصر العربية السابق، خلال زيارته لكلية الآداب بجامعة المنصورة، رئيسا للجنة الحكم والمناقشة لرسالة دكتوراه بقسم الفلسفة بالكلية بعنوان "أصول الفكر المتطرف لدى خوارج العصر" المقدمة من الباحث مصطفى حسن أحمد حسين، وذلك بحضور الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب، والدكتور مسعد سلامة مندور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من الدكتور إبراهيم يس أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف ورئيس قسم الفلسفة الأسبق بكلية الآداب جامعة المنصورة مشرفا ومناقشا، والدكتور سلوى محمد نصرة أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق ورئيس قسم الفلسفة الأسبق كلية التربية بنات جامعة عين شمس مناقشا، وبحضور الدكتور عبد العال عبد الرحمن رئيس قسم الفلسفة بالكلية.



جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة



جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة



جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة



جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة



جامعة المنصورة تستقبل الدكتور على جمعة