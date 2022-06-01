توريد 46 ألف طن قمح بالأقصر وبورسعيد.. و278 محضرا لغير الملتزمين بالبحيرة

فيما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عن تواصل عملية توريد محصول القمح المحلي من أراضي سهل الطينة شرق المحافظة، والحقول الزراعية بجنوب بورسعيد، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير أكبر كمية من القمح المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.

وأكد محافظ بورسعيد، أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن من محصول القمح من أراضي شرق وجنوب بورسعيد حوالي 60% من المستهدف البالغ 25 ألف طن.



مركز تجميع القمح بمطاحن الاقصر



وتستقبل صوامع وشون بورسعيد بما فيها صوامع القمح الجديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد القمح، فيما يتم التوريد أيضاً لصوامع ومطاحن القنطرة شرق وصان الحجر بالشرقية.



وأكد محافظ بورسعيد، أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، كما جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، مشددًا على أن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي، نظرًا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة. وتستقبل صوامع وشون بورسعيد بما فيها صوامع القمح الجديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد القمح، فيما يتم التوريد أيضاً لصوامع ومطاحن القنطرة شرق وصان الحجر بالشرقية.وأكد محافظ بورسعيد، أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، كما جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، مشددًا على أن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي، نظرًا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، ومن المتوقع أن تبلغ إنتاجية محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي.