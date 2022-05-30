اليوم السابع
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أسماء الـ10 الأوائل بالشهادة الإعدادية في شمال سيناء

الإثنين، 30 مايو 2022 12:11 م
أسماء الـ10 الأوائل بالشهادة الإعدادية في شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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اعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، أسماء أوئل الشهادة الإعدادية على محافظة شمال سيناء، وهم:

ملك أشرف محمود عطية مدرسة اسناء بنت أبي بكر العريش مجموع 280 درجة

حبيبة سعيد السيد حميد مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية مجموع 280 درجة

بسمله احمد جميل احمد مدرسة أسماء بنت ابى بكر محموع 280 درجة

زياد وليد عمر سالم مدرسة النقيب عاصم أحمد حسن العريش مجموع 280 درجة

ياسمين ياسر حافظ حامد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية مجموع 289 درجة

دينا ابراهيم محمود سامي مدرسة فاطمة الزهراء بالعريش 261 درجة

احمد محمد رضا ابراهيم مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن مجموع 279 درجة

هدى صدقى محمد سلام مدرسة قوز غانم الإعدادية مجموع 279 درجة

شيماء عيد السلام صالح مدرسة الشيخ زويد الإعدادية مجموع 279 درجة

احمد إسماعيل محمد عبد العال مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن مجموع 279 درجة.

 


شمال سيناء

الشهادة الاعدادية

سيناء


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