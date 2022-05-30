أسماء الـ10 الأوائل بالشهادة الإعدادية في شمال سيناء

اعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، أسماء أوئل الشهادة الإعدادية على محافظة شمال سيناء، وهم:
ملك أشرف محمود عطية مدرسة اسناء بنت أبي بكر العريش مجموع 280 درجة
حبيبة سعيد السيد حميد مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية مجموع 280 درجة
بسمله احمد جميل احمد مدرسة أسماء بنت ابى بكر محموع 280 درجة
زياد وليد عمر سالم مدرسة النقيب عاصم أحمد حسن العريش مجموع 280 درجة
ياسمين ياسر حافظ حامد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية مجموع 289 درجة
دينا ابراهيم محمود سامي مدرسة فاطمة الزهراء بالعريش 261 درجة
احمد محمد رضا ابراهيم مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن مجموع 279 درجة
هدى صدقى محمد سلام مدرسة قوز غانم الإعدادية مجموع 279 درجة
شيماء عيد السلام صالح مدرسة الشيخ زويد الإعدادية مجموع 279 درجة
احمد إسماعيل محمد عبد العال مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن مجموع 279 درجة.
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