أسماء الـ10 الأوائل بالشهادة الإعدادية في شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

اعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، أسماء أوئل الشهادة الإعدادية على محافظة شمال سيناء، وهم:

ملك أشرف محمود عطية مدرسة اسناء بنت أبي بكر العريش مجموع 280 درجة



حبيبة سعيد السيد حميد مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية مجموع 280 درجة



بسمله احمد جميل احمد مدرسة أسماء بنت ابى بكر محموع 280 درجة



زياد وليد عمر سالم مدرسة النقيب عاصم أحمد حسن العريش مجموع 280 درجة



ياسمين ياسر حافظ حامد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية مجموع 289 درجة



دينا ابراهيم محمود سامي مدرسة فاطمة الزهراء بالعريش 261 درجة



احمد محمد رضا ابراهيم مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن مجموع 279 درجة



هدى صدقى محمد سلام مدرسة قوز غانم الإعدادية مجموع 279 درجة



شيماء عيد السلام صالح مدرسة الشيخ زويد الإعدادية مجموع 279 درجة



احمد إسماعيل محمد عبد العال مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن مجموع 279 درجة.



