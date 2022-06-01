اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الوادى الجديد: بدء القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:00 ص
تعليم الوادى الجديد: بدء القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن الإستعداد لتنفيذ قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة وفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتعاون مع صفوة من الخبراء وذوى الكفاءة المهنية ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه جرى توفير قاعات مجهزة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وبث مباشر عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس لجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة

واضاف حسن أن مديرية التربية والتعليم وجهت الدعوة لطلاب الثانوية العامة للمشاركة في الدروس المجانية لتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج من خلال التدريب على الأسئلة والأجوبة.

وأكد مدير التعليم أن جدول المحاضرات فى الفترة من 2: 3 يونيو بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وعبر برنامج team,s بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.

 

FB_IMG_1653999550926
 

الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد

الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة