تعليم الوادى الجديد: بدء القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن الإستعداد لتنفيذ قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة وفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتعاون مع صفوة من الخبراء وذوى الكفاءة المهنية ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة.



وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه جرى توفير قاعات مجهزة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وبث مباشر عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس لجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة



واضاف حسن أن مديرية التربية والتعليم وجهت الدعوة لطلاب الثانوية العامة للمشاركة في الدروس المجانية لتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج من خلال التدريب على الأسئلة والأجوبة.



وأكد مدير التعليم أن جدول المحاضرات فى الفترة من 2: 3 يونيو بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وعبر برنامج team,s بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.







