اليوم السابع
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"تعليم الغربية": انتظام امتحانات طلاب الدبلومات الفنية في يومها الثاني

الأحد، 29 مايو 2022 12:44 م
"تعليم الغربية": انتظام امتحانات طلاب الدبلومات الفنية في يومها الثاني وكيل تعليم الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان صحفي  انتظام طلاب الدبلومات الفنية في أداء الامتحانات التحريرية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بجميع لجان المحافظة في يومها الثاني، حيث يؤدي 40827 طالبا وطالبة الامتحانات التحريرية اليوم في 136 لجنة على مستوى الغربية، في مواد الفيزياء العامة لطلبة لدبلومات الصناعية 3 سنوات عام وجدارات، ومواد تخصصية لطلبة التعليم المزدوج3 سنوات، ولغة انجليزية لطلاب الصناعي 5 سنوات، والمهني 3 سنوات، بينما يؤدي طلاب التعليم الزراعي امتحان مادة لغة انجليزية،  وإدارة مشروعات.

في حين يؤدي طلاب الدبلومات الفنية للتعليم التجاري والفندقي الامتحان في مواد اللغة الإنجليزية ومواد متخصصة.

كما أكد وكيل الوزارة أن الغرفة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تحدث بأي لجنة من اللجان، وبما يضمن سير الامتحانات بشكل طيب وسليم.

 


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