تعرف على مواعيد انتهاء الامتحانات بكليات جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

تسير امتحانات نهاية الفصل الدراسى بكليات جامعة حلوان والتى بدأت منذ 21 مايو، بشكل منتظم، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى، أن هناك جولات ومتابعات يومية لسير عملية الامتحانات بسلامة ويسر وفى ظل إجراءات احترازية، مؤكداً أن اختيار اللجان جاء بناء على التهوية الجيدة والتباعد مع توفير الخدمات الطبية اللازمة.

وقال الدكتور حسام رفاعى، أن الامتحانات تتم باستخدام أحدث النظم التى تساهم فى قياس قدرات ومستوى الطلاب دون تعقيد، مؤكداً أن الاستماع للمشاكل التى تواجه الطلاب هو أولى أولوياتنا ونعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

وبدأت الامتحانات 21 مايو فى 12 كلية وهم التجارة وإدارة الأعمال، الحقوق عربي وانجليزي، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المعهد الفني للتمريض، الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، الفنون الجميلة، التربية الفنية،السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، والفنون التطبيقية، على أن يكون آخر أيام الامتحانات بجامعة حلوان هو 6 يوليو القادم.

ويأتى جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان كالآتى:

الفنون الجميلة بدأت 21 مايو، وتنتهي 13 يونيو.

والتربية الفنية بدأت 22 مايو، وتنتهي 21 يونيو.

الهندسة بحلوان بدأت 22 مايو، وتنتهي 9 يونيو.

التربية الموسيقية بدأت 24 مايو، وتنتهي 5 يوليو.

التربية بدأت 25 مايو، وتنتهي 29 يونيو.

المعهد الفني للتمريض بدأ 28 مايو، وينتهي 28 يونيو.

الحقوق انجليزي بدأت 28 مايو، وتنتهي 2 يوليو.

كلية الحقوق بدأت يوم 29 مايو وتنتهي 6 يوليو.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت 29 مايو، وتنتهي 12 يونيو

الفنون التطبيقية بدأت 30 مايو، وتنتهي 23 يونيو.

السياحة والفنادق بدأت 30 مايو، وتنتهي 29 يونيو.

الهندسة بالمطرية بدأت 31 مايو، وتنتهي 29 يونيو.

كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم 31 مايو ، وتنتهي 1 يوليو.

التكنولوجيا والتعليم تبدأ 1 يونيو، وتنتهي 25 يونيو.

الآداب تبدأ 2 يونيو، وتنتهي 4 يوليو.

التمريض تبدأ 4 يونيو، وتنتهي 2 يوليو

العلوم تبدأ 5 يونيو، وتنتهي 29 يونيو،

الصيدلة تبدأ 5 يونيو ، وتنتهي 29 يونيو.

الخدمة الاجتماعية تبدأ 6 يونيو، وتنتهي 23 يونيو.

الإقتصاد المنزلي تبدأ 8 يونيو، وتنتهي 6 يوليو.

التربية الرياضية بنين بالهرم تبدأ 11 يونيو ، وتنتهي 28 يونيو.

التربية الرياضية بنات بالجزيرة تبدأ 14 يونيو، وتنتهي 4 يوليو .