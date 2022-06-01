تصعيد أصغر متسابقة بـ"تعليم الوادى الجديد" لتصفيات "تحدى القراءة العربى".. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن قطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن وصول أصغر متسابقة تابعة للقطاع إلى التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي"، والتى تهدف لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى.

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن التلميذة دانة محمد جلال، الصف الثالث الإبتدائى، مدرسة صلاح الدين الإبتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية تشارك بالتصفيات على مستوى الجمهورية بعد أن نجحت فى تصفيات الإدارة التعليمية والحصول على المركز الأول على مستوى المديرية بالمسابقة.

كما وجه الشكر والتقدير لمدير عام الخدمات التربوية بالمديرية، وإدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام المكتبات، ولجنة التحكيم بالمديرية للجهد المبذول والمتميز بالمسابقة والحرص على تقديم الأفضل دائما، متمنيا للتلميذة دانة التوفيق والسداد والتمثيل المشرف للمحافظة.



تصعيد أصغر متسابقة بقطاع تعليم الوادى الجديد للتصفيات النهائية (1)



تصعيد أصغر متسابقة بقطاع تعليم الوادى الجديد للتصفيات النهائية (2)



تصعيد أصغر متسابقة بقطاع تعليم الوادى الجديد للتصفيات النهائية (3)