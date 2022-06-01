اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد.. صور

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:14 م
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد.. صور أوائل الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 93%، بحضور الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4577 طالب وطالبة نجح منهم 4254 طالب وتغيب 10 طلاب. 
 
وكانت أسماء الأوائل على مستوى المحافظة كالتالي سارة محمد زنون أحمد وسما طارق محمد محمد وريناد هشام محمد عبد الله وبسنت أحمد عبد الرحمن وشمس عماد الدين أحمد صابر وحسناء رضا إسماعيل درويش وسارة عربي أحمد محمد وشيماء رجب محمد عبد الرؤوف واسماء حمدى امين عبد الله و حبيبة محمود توفيق يونس و زياد محمد علي أحمد و حسناء مجدى محمد حسن وياسمين صابر ياسين ابراهيم و احمد محمد أحمد مصطفى وجهاد اسامه عبد الفتاح سالم .
 
وقدم الزملوط التهنئة هاتفيًا للأوائل وأسرهم، الذين بلغ عددهم 15 طالبا وطالبة حصل منهم 6 طلاب علي نسبة 100%. متمنيًا لهم دوام النجاح و التفوق خلال المراحل التعليمية القادمة.
اوائل الشهادة الاعدادية بالوادى الجديد (1)
اوائل الشهادة الاعدادية بالوادى الجديد 

 

اوائل الشهادة الاعدادية بالوادى الجديد (2)
اوائل الشهادة الاعدادية بالوادى الجديد 

 

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

 

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعداديه
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعداديه

 

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهاده الإعدادية
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهاده الإعدادية

 

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجه الشهادة الإعدادية
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجه الشهادة الإعدادية

 

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجه الشهاده الإعدادية
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجه الشهاده الإعدادية

 

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الوادي الجديد

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الوادي الجديد 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الوادي الجديد 2021

نتيجه الشهاده الإعداديه محافظه الوادي الجديد

نتيجه اعداديه الوادي الجديد

الشهادة الإعدادية

مديرية التربية والتعليم الوادي الجديد

نتيجة الشهادة الإعدادية الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

نتيجه الشهاده الاعداديه


الموضوعات المتعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادى الجديد 2022.. بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:52 م

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93%

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:12 م

وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم الفائزين بالمسابقة الثقافية باللغة الإنجليزية.. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:40 م

الناجح يرفع إيده.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات.. 78.83 % نسبة النجاح فى كفر الشيخ.. 80 % بجنوب سيناء و82 % بشمال سيناء.. اعتماد نتيجة الصم وضعاف السمع بالوادى الجديد.. ومحافظا أسوان ودمياط يهنئان الأوائل

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة