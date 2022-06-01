ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد.. صور

وكانت أسماء الأوائل على مستوى المحافظة كالتالي سارة محمد زنون أحمد وسما طارق محمد محمد وريناد هشام محمد عبد الله وبسنت أحمد عبد الرحمن وشمس عماد الدين أحمد صابر وحسناء رضا إسماعيل درويش وسارة عربي أحمد محمد وشيماء رجب محمد عبد الرؤوف واسماء حمدى امين عبد الله و حبيبة محمود توفيق يونس و زياد محمد علي أحمد و حسناء مجدى محمد حسن وياسمين صابر ياسين ابراهيم و احمد محمد أحمد مصطفى وجهاد اسامه عبد الفتاح سالم .

وقدم الزملوط التهنئة هاتفيًا للأوائل وأسرهم، الذين بلغ عددهم 15 طالبا وطالبة حصل منهم 6 طلاب علي نسبة 100%. متمنيًا لهم دوام النجاح و التفوق خلال المراحل التعليمية القادمة.