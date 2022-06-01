تبرئة محامى هيلارى كلينتون فى قضية منذ 2016 متعلقة بأموال ترامب بروسيا

كتبت: نهال أبو السعود

برأت هيئة محلفين فيدرالية مايكل سوسمان، المحامي الذي مثل الحملة الرئاسية للمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي، من تهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي الامر الذي يعتبر بمثابة صفعة كبيرة لتحقيق المحامي الخاص جون دورهام في التدقيق في حملة الرئيس السابق ترامب لعام 2016.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، كانت هذه القضية هي الأكبر في تحقيق دورهام، الذي استمر ثلاث سنوات ولم يفعل شيئًا يذكر لدعم مزاعم ترامب عن ملاحقات ذات دوافع سياسية في العلاقات المزعومة بينه وبين روسيا.

أثارت القضية الجدل منذ البداية، وزعم مكتب المستشار الخاص دورهام أن سوسمان رتب لقاء في أكتوبر 2016 مع المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، لتقديم بيانات تظهر حركة مشبوهة على الإنترنت بين ترامب وألفا بنك، وهي مؤسسة مالية روسية.

اتهم المدعون سوسمان بالكذب عندما قال أنه لم يكن يحضر الاجتماع نيابة عن أي من عملائه، والذي شمل في ذلك الوقت حملة كلينتون وباحث الأمن السيبراني رودني جوفي، الذي جمع بيانات بنك ألفا.

محامو سوسمان جادلوا في المحاكمة بأن القضية كانت هزيلة، وتفتقر إلى أي شهود من أطراف ثالثة على الاجتماع الفردي وجادل فريق الدفاع بأن موكلهم لم يكذب، وأنه كان يسلم المعلومات لمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأنه حتى لو لم يكن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعرف مصدر البيانات، فلن يكون لذلك تأثير مادي كبير على تحقيقهم.

دورهام ، الذي شغل منصب المدعي العام للولايات المتحدة في ولاية كونيتيكت خلال إدارة ترامب، تم الاستعانة به من قبل المدعي العام السابق ويليام بار في أوائل عام 2019 للتحقيق في أصول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في حملة ترامب، لكنه قدم القليل من الأدلة لدعم مزاعم ترامب بوجود مؤامرة سياسية واسعة النطاق.

هذا لم يوقف ترامب عن الاستمرار في التقاضي، في مارس، رفع الرئيس السابق دعوى قضائية ضد كلينتون وعشرات آخرين مرتبطين بالحزب الديمقراطي أو تطبيق القانون الفيدرالي وقال إن هناك مؤامرة ضخمة لتقويض ثرواته السياسية من خلال حملة تشهير تحاول ربطه بالكرملين.