تأهل 4 من جامعة كفر الشيخ للمشاركة فى اللقاء 21 للجوالين العرب بتونس

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتياز 4 من جوالي وجوالات الجامعة الاختبارات النظرية والعملية المؤهلة للمشاركة في اللقاء الحادي والعشرين للجوالين العرب بدولة تونس الشقيقة ،حيث عقدت الاختبارات بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات "لجنة العلاقات الخارجية والتعاون مع المنظمات الدولية وهم شيماء هشام فهمي أحمد كلية الثروة السمكية، ومريم السيد السيد بدوي كلية الألسن، وشهد طارق إبراهيم حماد كلية الآداب، ومحمد رضا عيد النعمان كلية الحقوق .

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة للطلاب المتأهلين للمشاركة في اللقاء الحادي والعشرين للجوالين العرب بدولة تونس ، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات محليا وإقليميا ودوليا .

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة والدكتور صفوة شلبى مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة ومسؤولي النشاط بالإدارة حازم عياد ، أمل عبد الرحمن، أحمد عبدالله.



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