كلية التمريض بكفر الشيخ تنظم الملتقى الأول للخريجين.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت كلية التمريض الملتقى الأول للخريجين، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد كلية التمريض الدكتور مها أبوجازيه، وكرمت أعضاء هيئة التدريس، والمشاركين في الملتقى.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاله عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نحوي جودة، منسق الملتقى، وأستاذ إدارة التمريض المساعد، والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى الجامعي، وضيف الملتقى، والدكتور صلاح محمد صلاح، سفير التمريض.

وأوضحت الدكتور مها أبوجازية، عميد كلية التمريض، أن الجامعة حريصه على تنظيم ملتقيات لطلابهم وتأهيلهم لسوق العمل، مضيفة أن الكلية تسعى باستمرار على تطوير أبنائها الخريجين وإكسابهم مهارات جديدة للعمل في أكبر المستشفيات بأساليب احترافية متخصصة، لرفع وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في شتى التخصصات، مشيرةً إلى أن خريجي كلية التمريض جامعة كفر الشيخ أصبحوا يمتلكون ميزة تنافسية كبيرة في سوق العمل..

وأشارت الدكتور نحوي جودة إلى أن الهدف من الملتقى هو إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للاطلاع على سوق العمل، والربط بين سوق العمل والكلية لخلق فرص عمل متميزة لخريجيها.

وأضافت الدكتور هاله عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بأنه تم طرح عدد من الموضوعات التي من شأنها التأثير على المسيرة المهنية للخريجين، وتقديم عرض هادف عن أهم الصعوبات والتحديات بعد التخرج، كما تم التحدث عن مجالات الدراسات العليا.



الحضور من الملتقى



تكرم المشاركين