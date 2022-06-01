بولندا تعزز بنيتها التحتية لتسهيل تصدير الحبوب ومنتجات أخرى من أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت بولندا تعزيز بنيتها التحتية لتسهيل تصدير الحبوب ومنتجات أخرى من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، توقع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أن منطقة "خيرسون" وإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" يمكنها الانضمام إلى روسيا بالفعل في يوليو المقبل.

وقال سلوتسكي - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من شهر يوليو القادم، ولكنني أفترض أن الأراضي المحررة ستجري استفتاء إلى حد ما في الوقت نفسه".