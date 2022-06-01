اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تعزز بنيتها التحتية لتسهيل تصدير الحبوب ومنتجات أخرى من أوكرانيا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:38 م
بولندا تعزز بنيتها التحتية لتسهيل تصدير الحبوب ومنتجات أخرى من أوكرانيا الرئيس البولندى آندجيه دودا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت بولندا تعزيز بنيتها التحتية لتسهيل تصدير الحبوب ومنتجات أخرى من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، توقع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أن منطقة "خيرسون" وإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" يمكنها الانضمام إلى روسيا بالفعل في يوليو المقبل.

 

وقال سلوتسكي - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من شهر يوليو القادم، ولكنني أفترض أن الأراضي المحررة ستجري استفتاء إلى حد ما في الوقت نفسه".


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة