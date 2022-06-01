بوتين يصف الحرب الأوكرانية ودعم دونباس بالحالة الاستثنائية

كتب أحمد عرفة

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحداث الجارية فى أوكرانيا فيما يتعلق بضمان أمن روسيا ودعم دونباس بالحالة الاستثنائية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الروسي : دائما ما واجهت بلادنا كثيرا من المشكلات، لا شيء يختلف هنا، إلا أن ما نراه في إقليم دونباس، هو بالطبع وضع استثنائي، وضع غير عادي بالتأكيد، إلا أن هناك أشياء مهمة وأساسية لكنها عابرة ويتعين التعامل معها مهما كانت وبشكل مستمر.

وفى وقت سابق توقع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أن منطقة "خيرسون" وإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" يمكنها الانضمام إلى روسيا بالفعل في يوليو المقبل.

وقال سلوتسكي - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من شهر يوليو القادم، ولكنني أفترض أن الأراضي المحررة ستجري استفتاء إلى حد ما في الوقت نفسه".

وفيما يتعلق بوجود موارد كافية لدى بلاده لضم هذه المناطق، رد سلوتسكي بشكل إيجابي.