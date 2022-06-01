بنك كندا المركزى يرفع سعر الفائدة إلى 1.5%

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أعلن بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.5%، وهي المرة الثانية على التوالي التي يرتفع فيها بمقدار أكبر من المعتاد وسط تضخم مرتفع.



وكان البنك المركزي الكندي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في شهر أبريل الماضي إلى واحد في المائة، وهي أكبر زيادة في 22 عاما، وواحدة أعقبت ارتفاعا بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس، كما يقوم بنك كندا بإجراء تغييرات على سعر الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم بهدف 2 في المائة.



ووفقا لهيئة الإحصاءات الكندية، ارتفعت وتيرة التضخم السنوية إلى 6.8 في المائة في أبريل، وهو أسرع ارتفاع سنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود.



ودفعت التكلفة الباهظة للسلع الاستهلاكية من البنزين إلى محلات البقالة الخبراء إلى التكهن بأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة تلوح في الأفق هذا العام.