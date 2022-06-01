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بلينكن: أوكرانيا أكدت أنها لن تستهدف الأراضى الروسية بالأسلحة الأمريكية الجديدة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:41 م
بلينكن: أوكرانيا أكدت أنها لن تستهدف الأراضى الروسية بالأسلحة الأمريكية الجديدة بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن أوكرانيا أكدت أنها لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية الجديدة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى مشترك، مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج: ندعم طلب السويد وفنلندا للانضمام لحلف الناتو.

وتابع أنتونى بلينكن، أن تزويد أوكرانيا بالسلاح يهدف لتقوية موقفها في أية مفاوضات مستقبلية مع روسيا.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي،، إلى أن 6 ملايين أوكراني هربوا من بلادهم بسبب الهجوم الروسي، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو  بايدن أعلن تزويد أوكرانيا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف بعيدة.

وتابع أنتونى بلينكن: سنعمل على تدعيم قوة الردع والدفاع ضد الصين.

 


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